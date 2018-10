Phoenix (dpa) - Eine 29-jährige Mutter soll im US-Bundesstaat Arizona ihre drei kleinen Söhne getötet haben. Ein Polizeisprecher beschrieb eine grausige Szene, die sich den Beamten in der Wohnung der Frau in der Stadt Phoenix geboten habe: Demnach wurden ein zwei Monate altes Baby und zwei Jungen im Alter von fünf und acht Jahren erstochen aufgefunden. Ihre Leichen seien in einen Wandschrank gestopft worden, berichtete die Zeitung "Arizona Republic". Auch seien die Leichen teilweise entstellt gewesen. Die Frau selbst liegt mit schweren Stichwunden im Krankenhaus, die sie sich selbst zugefügt haben soll.

