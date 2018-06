Moskau (AFP) Ein russischer Verlag bietet der Leserschaft ab sofort eine dreibändige Sammlung der Reden von Präsident Wladimir Putin für umgerechnet weniger als 25 Euro an. Die Anthologie "Direkte Reden" wurde am Freitag auf eine Buchmesse auf dem Roten Platz in Moskau vorgestellt. Der Verleger Georgi Saizew pries das Werk als "einzigartiges Porträt unserer Epoche" an. Es werde bald "unentbehrlich" sein.

