Lausanne (dpa) - Die in Berlin lebende syrische Schwimmerin Yusra Mardini ist für das erste Flüchtlingsteam nominiert worden, das bei den Olympischen Spielen in Rio des Janeiro an den Start gehen wird. Dies teilte das Internationale Olympische Komitee heute in Lausanne mit. Das IOC-Exekutivkomitee wählte aus einem vorläufigen Kandidatenkreis von 43 Sportlern zehn Athleten aus. Das Flüchtlingsteam wird bei der Eröffnungsfeier am 5. August unter der olympischen Flagge starten und soll vor der Mannschaft des Gastgebers Brasilien einmarschieren.

