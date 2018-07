Karlsruhe (dpa) - Ein Bundesrichter hat auch für den dritten Terrorverdächtigen von Düsseldorf Untersuchungshaft angeordnet. Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Der 28-Jährige war am Vortag in einem Flüchtlingsheim in Brandenburg festgenommen worden. Zwei mutmaßliche Komplizen sitzen bereits seit gestern in U-Haft. Den Syrern wird vorgeworfen, im Auftrag der Terrormiliz IS einen blutigen Anschlag in Düsseldorf geplant zu haben. Ein vierter Beschuldigter ist in Frankreich inhaftiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.