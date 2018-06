Stuttgart (dpa) - Einer der drei mutmaßlichen IS-Terroristen wurde im baden-württembergischen Leimen in einer Asylbewerberunterkunft festgenommen. Sicherheitskreise bestätigten entsprechende Medienberichte. Gestern waren drei Terrorverdächtige aus Syrien in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Brandenburg festgenommen worden. Sie sollen nach Angaben der Bundesanwaltschaft einen Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt geplant haben. Medien hatten berichtet, dass alle drei Verdächtigen in Flüchtlingsunterkünften lebten. Im Falle des in Brandenburg festgenommenen Mannes ist das bestätigt.

