Seelow (dpa) - An der Herkunft des in Brandenburg festgenommenen mutmaßlichen IS-Terroristen Hamza C. gibt es Zweifel. Die Bundesanwaltschaft hatte mitgeteilt, dass der 28-Jährige syrischer Staatsbürger ist. Nach Angaben des Landkreises Märkisch-Oderland vermutet die dortige Ausländerbehörde jedoch, dass der Mann Palästinenser sein könnte. Bisher habe es mit ihm keine Gespräche zur Identitätsfeststellung gegeben. Die Bundesanwaltschaft blieb bei ihren Angaben, dass der Mann Syrer sei - ebenso wie die anderen beiden Verdächtigen.

