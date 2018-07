New York (AFP) Schwierige Frage für einen US-Richter: Soll er einem reichen Geschäftsmann erlauben, gegen die stolze Kaution von 50 Millionen Dollar in einem bewachten Appartement in New York zu sitzen statt im Gefängnis? Ein entsprechendes Angebot wurde am Donnerstag bei einer Gerichtsanhörung von den Anwälten von Reza Zarrab unterbreitet, dem die Ermittler Verstöße gegen die internationalen Handelssanktionen gegen den Iran vorwerfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.