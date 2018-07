Hamminkeln (dpa) - Robuste Deiche und sinkendes Wasser machen den Rettungskräften am Niederrhein Mut. Die Stadt Hamminkeln im Kreis Wesel und das zum benachbarten Münsterland zählende Isselburg blieben von den Fluten verschont. Die Lage habe sich in der Nacht entspannt, teilte der Krisenstab in Hamminkeln mit. 600 Helfer sind dort im Einsatz. 68 000 Sandsäcke wurden verbaut, weitere 35 000 liegen als Reserve bereit. Bei einem Gewitter in Krefeld in Nordrhein-Westfalen wurden zwei Männer vom Blitz getroffen und schwer verletzt. Die Zahl der Hochwasser-Toten in Niederbayern stieg inzwischen auf sechs.

