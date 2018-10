Isselburg (dpa) - Die Lage im Hochwassergebiet am Niederrhein hat sich in der Nacht ein wenig entspannt. Auch nach den erneuten Regenfällen von gestern Abend blieben die Stadt Hamminkeln bei Wesel und das benachbarte Isselburg von den Fluten verschont. Der Regen hatte den Wasserstand des kleinen Flüsschens Issel von sonst einem halben Meter auf zwei Meter steigen lassen. Zugleich dauern die Such- und Rettungseinsätze an: Noch immer werden Personen vermisst. Gestern Abend war das sechste Toderopfer geborgen worden. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor neuen Niederschlägen mit Unwetterpotenzial.

