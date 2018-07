Biel (dpa) - Laura Ludwig und Kira Walkenhorst stehen im Finale der Beachvolleyball-Europameisterschaft.

Bei Flutlicht am Bieler See siegten die deutschen Nationalspielerinnen klar gegen die Russinnen Ekaterina Birlova/Evgenia Ukolova mit 21:15, 21:16 und zogen damit zum zweiten Mal nach 2015 gemeinsam ins EM-Finale ein. 35 Minuten dauerte die Partie nur, die das Hamburger Duo von Beginn an dominierte. "Wir haben von Anfang an Druck gemacht", sagte Ludwig. "Ich hoffe, ich kann hier morgen wieder stehen und ein Siegerinterview geben."

Am Sonntag können sich Ludwig/Walkenhorst ihren zweiten gemeinsamen EM-Titel holen. Die 30-jährige Ludwig, die schon zwei Titel mit ihrer ehemaligen Partnerin Sara Goller gewonnen hat, wäre bei einem Sieg vierfache Europameisterin, und damit die erfolgreichste europäische Spielerin. Nur die Italienerinnen Laura Bruschini und Annemaria Solazzi sowie der Griechin Vassiliki Karadassiou haben wie die gebürtige Berlinerin dreimal gewonnen.

Im Finale treffen Ludwig/Walkenhorst auf Marketa Slukova und Barbora Hermannová, die im zweiten Halbfinale ebenso deutlich Karla Borger und Britta Büthe (Stuttgart) mit 21:13, 21:14 besiegten.

Trainerkoryphäe Jürgen Wagner hatte die Tschechinnen, die sich erst nach der Weltmeisterschaft 2015 zusammengetan haben, bereits vor der EM als Geheimtipp gehandelt. "Die sind gerade richtig in Fahrt", sagte der Trainer von Ludwig/Walkenhorst. Seine Schützlinge hatten die Tschechinnen in der Gruppenphase allerdings 21:13, 21:19 besiegt.

Zwei deutsche Damenteams im Halbfinale - das hatte es zuletzt 2010, als Ludwig mit Partnerin Sara Goller im Finale gegen Holtwick/ Semmler siegte, gegeben. Die deutschen Männer-Teams sind bereits ausgeschieden und mussten sich ohne Olympia-Punkte aus der Schweiz verabschieden.