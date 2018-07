Hamburg (dpa) - Muhammad Ali ist 74 Jahre alt geworden. Die wichtigsten Stationen seines Lebens:

17. Januar 1942: Geburt von Cassius Marcellus Clay in Louisville (US-Bundesstaat Kentucky) als ältester von zwei Söhnen; Mutter Odessa Lee Grady, Putzfrau und Köchin, Vater Cassius Marcellus Clay, Schildermaler

1954: Debüt als Amateur-Boxer in Louisville

5. September 1960: Olympiasieg in Rom im Halbschwergewicht gegen Zbigniew Pietrzykowski (Polen) nach Punkten

29. Oktober 1960: Profidebüt in Louisville für 2000 Dollar Börse

25. Februar 1964: Gewinn des WM-Titels in Miami Beach gegen Sonny Liston durch K.o. in der 8. Runde

26. Februar 1964: Übertritt zum Islam, Namensänderung in Muhammad Ali

4. August 1964: Heirat mit Fotomodel Sonji Roi

10. Januar 1966: Scheidung von Sonji Roi

28. April 1967: Entzug der Boxlizenz und der WM-Titel (WBA, WBC) wegen Kriegsdienstverweigerung

25. Juni 1967: Verurteilung zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe und einer Geldbuße von 10 000 Dollar. Gegen eine Kaution von 5000 Dollar bleibt er auf freiem Fuß.

17. August 1968: Heirat mit Belinda Boyda

11. September 1970: Aufhebung der Box-Sperre

26. Oktober 1970: Comeback nach 42-monatiger Zwangspause mit K.o.-Sieg gegen Jerry Quarry

8. März 1971: Erste Profi-Niederlage. Gegen Weltmeister Joe Frazier verliert er den "Kampf des Jahrhunderts".

28. Januar 1974: Punktsieg gegen Joe Frazier in New York

30. Oktober 1974: K.o.-Sieg in der 8. Runde gegen George Foreman im "Rumble in the Jungle". Zum zweiten Mal Weltmeister (WBA und WBC).

1975: Erste Buchpräsentation von "The Greatest - my own story"

1. Oktober 1975: "Thrilla in Manila": Ali gewinnt den dritten Kampf gegen Frazier durch technischen K.o. in der 14. Runde.

Januar 1977: Scheidung von Belinda Boyd

19. Juni 1977: Heirat mit Veronica Porsche

15. Februar 1978: Verlust der WM-Titel nach Punkt-Niederlage gegen Leon Spinks

15. September 1978: Zum dritten Mal Weltmeister (WBA) nach Punktsieg gegen Spinks

27. Juni 1979: Rückgabe des WBA-Titels und Rücktritt vom Boxsport

2. Oktober 1980: Trotz ärztlicher Warnung Comeback und Niederlage in der 11. Runde gegen Weltmeister Larry Holmes. Mit acht Millionen Dollar kassierte er seine höchste Börse.

11. Dezember 1981: Mit einer Punkt-Niederlage nach 10 Runden gegen Trevor Berbick verabschiedet er sich vom Boxen.

1984: Parkinson-Syndrom diagnostiziert

11. April 1986: Scheidung von Veronica Porsche

19. November 1986: Heirat mit Lonnie Williams

22. Juli 1996: Entzünden des olympischen Feuers in Atlanta

September 1998: Ernennung zum UNO-Friedensbotschafter

2000: Auszeichnung als Sportler des Jahrhunderts

11. Januar 2002: Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood

2005: Verleihung der Otto-Hahn-Friedensmedaille in Gold und der Freiheitsmedaille der USA

15. November 2011: Muhammad Ali gibt in Philadelphia Joe Frazier das letzte Geleit. Der ehemalige Boxer war am 7. November im Alter von 67 Jahren gestorben.

14.9.2012 Auszeichnung mit der Freiheitsmedaille für sein soziales Engagement.