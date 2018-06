Peking (AFP) In China sind im Zusammenhang mit dem Gedenken an die blutige Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking mehrere Aktivisten festgenommen und weitere unter Beobachtung gestellt worden. Wie die chinesische Nichtregierungsorganisation Weiquanwang am Samstag berichtete, wurden sechs Menschenrechtsaktivisten, darunter auch der Dichter Liang Taiping, seit Donnerstag von der Polizei festgehalten. Sie hatten demnach eine private Zeremonie im Gedenken an den 4. Juni 1989 abgehalten.

