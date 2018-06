Warschau (dpa) - Unter dem Motto "Alle für die Freiheit" haben heute tausende Menschen in Polen an den Jahrestag der teilweise freien Wahl im Jahr 1989 erinnert und zugleich gegen die Politik der nationalkonservativen Regierung demonstriert. In Warschau kamen mehr als 10 000 Menschen zu einem Marsch zusammen, zu dem die Oppositionsbewegung KOD und drei ehemalige Präsidenten aufgerufen hatten. Immer wieder skandierten die versammelten Menschen: "Freiheit, Gleichheit, Demokratie!" Viele hatten nicht nur polnische Nationalfahnen, sondern auch Europafahnen mitgebracht.

