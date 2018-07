Berlin (AFP) Durch Blitzeinschläge sind am Freitagabend dutzende Besucher des Musikfestivals "Rock am Ring" in Rheinland-Pfalz verletzt worden. Mindestens 42 Festivalteilnehmer seien in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden, teilten die Veranstalter auf ihrer Website unter Berufung auf die Rettungskräfte mit. Acht von ihnen hätten schwere Verletzungen erlitten. Ein Fan habe reanimiert worden müssen, dies sei nach Angaben des Roten Kreuzes erfolgreich gewesen.

