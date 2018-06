Gelsenkirchen (SID) - Manuel Neuer: Führte das DFB-Team zum achten Mal als Kapitän aufs Feld. Kaum gefordert. Eine kleine Unsicherheit, eine gute Aktion. - Note: 3

Benedikt Höwedes: Als rechter Außenverteidiger mit einer soliden Abwehrarbeit, offensiv in seinem Stadion aber ohne Wirkung. - Note: 4

Antonio Rüdiger: Empfahl sich als Ersatz für Mats Hummels in der Innenverteidigung. War in der Anfangsphase einmal nicht im Bild, sonst meist Herr der Lage. Vergab per Kopf die große Chance zur Führung. - Note: 3

Jerome Boateng: Schreckmoment in der 6. Minute, als der Abwehrchef an der Seitenlinie behandelt werden musste. Stets um einen ordentlichen Spielaufbau bemüht, auch wenn nicht alle Pässe ankamen. - Note: 2,5

Jonas Hector: Hatte die linke Seite gut im Griff und schaltete sich immer wieder in den Angriff ein. War mit einem guten Pass maßgeblich an der Führung beteiligt. Hatte nach 45 Minuten guten Minuten Feierabend. - Note: 2,5

Sami Khedira: Lief nicht mehr als nötig und wirkte wie ein Fremdkörper. Musste nach seiner einzigen auffälligen Aktionen vor der Pause kurz behandelt werden und blieb zur Pause in der Kabine. - Note: 4,5

Toni Kroos: Licht und Schatten beim Champions-League-Sieger. Spielte einige gute Bälle in die Tiefe, andere eher schlampig in die Füße des Gegners. - Note 3,5

Thomas Müller: Großes Laufpensum, aber zunächst wenig Effektivität. Stand dann in der 63. Minute mal wieder goldrichtig und markierte seinen Treffer Nummer 32 im DFB-Dress. - Note: 3,5

Mesut Özil: An seiner alten Wirkungsstätte zunächst eine einzige Enttäuschung. Spazierte zumeist lustlos über den Platz, auch wenn er nach der Pause zwei gute Szenen hatte. Unter dem Strich aber zu wenig. - Note: 4,5

Julian Draxler: Hatte gute Aktionen, auch wenn nicht alles glückte. Zurecht mit viel Applaus verabschiedet. - Note: 2,5

Mario Götze. Von Beginn an ein Aktivposten und ein stetiger Gefahrenherd. Stand beim Eigentor von Ádám Lang Pate. Nach der Pause im offensiven Mittelfeld nicht mehr ganz so präsent. - Note: 2,5

Emre Can: Spielte nach der Pause linker Verteidiger. Unterstrich damit seine Vielseitigkeit, ohne allerdings besonders aufzufallen. - Note: 4

Mario Gomez: Löste Götze zu Beginn der zweiten Hälfte als einzige Spitze ab, hatte aber wenige auffälligen Szenen. War allerdings am 2:0 beteiligt. Stand in vorderster Front meist auf verlorenem Posten. - Note: 4

André Schürrle: Ersetzte nach einer Stunde Draxler, konnte aber keine Pluspunkte mehr sammeln. - Note: 4

Bastian Schweinsteiger: Der Kapitän wurde wie von ihm selbst gewünscht in der 68. Minute für Kroos unter großem Jubel eingewechselt. Bei seinem ersten Einsatz seit März konnte sich der 31-Jährige nicht groß in Szene setzen, das Knie bereitete offenbar aber keine Probleme mehr. - Note: 3,5

Leroy Sané: Durfte in seinem Wohnzimmer ebenfalls ab der 69. Minute vorspielen, konnte aber keine Impulse mehr setzen. - 3,5

Lukas Podolski: An seinem 31. Geburtstag konnte der erfahrenste Spieler im deutschen EM-Team nicht mehr viel ausrichten. - Ohne Note