Gelsenkirchen (SID) - Manager Christian Heidel von Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat Trainer Markus Weinzierl in höchsten Tönen gelobt. "Intelligenz, Fachwissen, soziale Kompetenz und Ehrgeiz", antwortete Heidel im Sport1-Interview auf die Frage, was er an Weinzierl schätze.

Zugleich nahm der langjährige Mainzer Manager den gesamten Verein und das Schalker Umfeld in die Pflicht. "Ein Trainer allein kann das nicht leisten. Schalke 04 muss ein Selbstverständnis entwickeln, dass Kontinuität in allen Bereichen, nicht nur beim Personal, die beste Basis für Erfolg ist", sagte Heidel und fügte an: "Wenn alle im und um den Verein verstehen, dass wir nur miteinander erfolgreich sein können, wird Schalke 04 seine große Kraft entfalten können. Dazu trägt natürlich die Ruhe in einem Verein bei. Das wird auch eine meiner Aufgaben sein."

Heidel erklärte zudem, dass man eine Spielphilosophie für die Zukunft entwickeln wolle. "Die Schalker Fans sollen wissen, was Sie von Schalke erwarten dürfen und was sie von Schalke bekommen. Die Identität des Klubs und unseres Spiels müssen eindeutig sein. Wir wollen eine Spielphilosophie entwickeln und zukünftig und nachhaltig das Personal nach dieser Spielidee aussuchen. Das Personal wird sich immer mal verändern, die Philosophie muss bleiben", sagte Heidel.