Gelsenkirchen (dpa) - Die EM-Lust ist geweckt. Fußball-Weltmeister Deutschland meldet sich mit einer gelungenen Generalprobe gegen Ungarn bereit für die Titeljagd in Frankreich. Das DFB-Team zeigte beim 2:0-Sieg gegen Ungarn acht Tage vor Turnierbeginn deutlich aufsteigende Form. Ein Eigentor von Adam Lang und ein Treffer von Torjäger Thomas Müller versetzte die Zuschauer in der Arena auf Schalke und Millionen deutsche Fans vor den TV-Geräten in Europameisterschafts-Vorfreude. Das 20-Minuten-Comeback von Kapitän Bastian Schweinsteiger rundete den Abend in Gelsenkirchen ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.