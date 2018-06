New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat vor einer möglichen Aufhebung des Waffenembargos gegen Libyen Garantien von der Einheitsregierung gefordert, dass die Waffen nicht in falsche Hände geraten. Wie am Freitag aus Diplomatenkreisen verlautete, müsse die Regierung der Nationalen Einheit in Tripolis Risiken ausschließen können, dass Waffenexporte an "Terrorgruppen fallen". Es werde noch eine Zeit dauern, bis die Regierung die dafür nötigen Maßnahmen auf den Weg gebracht habe.

