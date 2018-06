Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft acht Tage vor dem EM-Auftakt in ihrem letzten Härtetest in Gelsenkirchen auf Ungarn. Bei der Generalprobe für das erste Gruppenspiel gegen die Ukraine am 12. Juni wird Bundestrainer Joachim Löw vermutlich seine derzeit stärkste Formation aufs Feld schicken. Auch ein Comeback des zuletzt verletzten Kapitäns Bastian Schweinsteiger ist wahrscheinlich.

Bei den French Open in Paris steht am Samstag das Finale im Damen-Einzel auf dem Programm. Dabei greift die Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA ab 15.00 Uhr nach ihrem 22. Grand-Slam-Titel. Gegnerin ist die Spanierin Garbine Muguruza. Sollte Williams gewinnen, würde sie mit Grand-Slam-Rekordgewinnerin Steffi Graf gleichziehen.

Nach dem WM-Debakel 2014 gegen Deutschland und zwei enttäuschenden Copa-America-Teilnahmen strebt die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft nach einem Titel. In seinem ersten Spiel bei der Copa America in den USA trifft der Rekordweltmeister auf Ecuador. Nicht mit dabei sind die Bundesliga-Profis Douglas Costa von Bayern München und Luiz Gustavo vom VfL Wolfsburg, die aufgrund einer Verletzung beziehungsweise familiärer Probleme kurzfristig aus dem Kader gestrichen werden mussten.