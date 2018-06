Beirut (AFP) Die syrische Armee ist nach Angaben von Aktivisten am Samstag erstmals seit fast zwei Jahren in die Provinz Raka vorgestoßen. Die Regierungstruppen hätten bei ihrem Vormarsch Unterstützung durch russische Luftangriffe sowie von durch Russland ausgebildete Milizen erhalten, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Provinz Raka und vor allem die gleichnamige Provinzhauptstadt sind die Hochburg der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien.

