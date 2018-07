Istanbul (AFP) Wegen sexuellen Missbrauchs von syrischen Flüchtlingskindern ist ein 29-jähriger Türke zu 108 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie die türkische Nachrichtenagentur Dogan am Samstag berichtete, wurde Erdal E. für schuldig befunden, in einem Flüchtlingslager in Nizip in der südlichen Provinz Gaziantep auf den Toiletten acht syrische Kinder sexuell missbraucht zu haben. Im Gegenzug habe er ihnen anderthalb bis fünf türkische Lira (0,45 bis 1,50 Euro) gezahlt.

