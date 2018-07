Los Angeles (AFP) Boxlegende Muhammad Ali ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb der frühere Weltmeister am Freitag im Alter von 74 Jahren in Phoenix im Staat Arizona. Ali, der seit vielen Jahren an Parkinson litt, war am Donnerstag mit Atembeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert worden.

