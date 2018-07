Mendig (dpa) - Beim Musikfestival "Rock am Ring" in der Eifel hat ein Blitzeinschlag "bis zu 82" Menschen verletzt. Das sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz. Am Abend beschlossen die Veranstalter, das zunächst unterbrochene Festival auf zwei Bühnen wieder fortzusetzen. Gewitter und Starkregen hatten auch große Teile Baden-Württembergs fest im Griff. In Bayerns besonders heftig getroffenen Unwettergebieten gehen die Aufräumarbeiten weiter. Neue Schätzungen bescheinigen dort einen Sachschaden von mehr als einer Milliarde Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.