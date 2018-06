Mendig (dpa) - Beim Musikfestival "Rock am Ring" in der Eifel hat ein Blitzeinschlag 51 Menschen verletzt. "15 sind schwer verletzt worden. Zwei davon wurden erfolgreich reanimiert", sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Ein Gewitter hatte sich gestern Abend direkt über das Festival geschoben. Starkregen zerstörte viele Zelte. Auch in Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg kehrt keine Ruhe ein: Andauernder Regen im Remstal ließ einen Hang abgleiten. Sechs Wohnhäuser mussten geräumt werden, wie ein Polizeisprecher in Aalen sagte. 23 Bewohner seien bei Verwandten und Freunden untergekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.