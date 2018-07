München (dpa) - Nach den verheerenden Überschwemmungen in Niederbayern will Ministerpräsident Horst Seehofer heute den Landkreis Rottal-Inn besuchen. Am frühen Nachmittag wird er sich im Rathaus von Simbach über die Lage informieren lassen und Gespräche mit Kommunalpolitikern und Helfern führen. Nach Angaben der Staatskanzlei besichtigt er anschließend in Simbach die von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiete.

