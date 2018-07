Sydney (AFP) Nur zwei Tage nach dem Tod eines Surfers durch einen Hai-Angriff ist an Australiens Westküste offenbar erneut ein Mensch durch eine solche Attacke gestorben. Wie die Polizei im Staat Westaustralien mitteilte, wurde am Sonntag an einem Bootssteg bei Mindarie nördlich von Perth die Leiche einer Frau gefunden, deren "schwere Verletzungen zu einem Hai-Angriff passen". Die genauen Todesumstände würden aber noch geprüft.

