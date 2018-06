Bamberg (SID) - Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg hat das erste Finalspiel in der Basketball-Bundesliga gegen ratiopharm Ulm klar gewonnen. Der hohe Favorit siegte in eigener Halle mit 101:82 (54:39) und kann sich am Mittwoch (20.30 Uhr) auswärts drei Matchbälle verschaffen. Drei Siege sind in der best-of-five-Serie nötig.

Beste Werfer der in den Play-offs ungeschlagenen Bamberger, die zuvor Außenseiter Würzburg und Vorjahresfinalist Bayern München ausgeschaltet hatten (jeweils 3:0), waren der überragende Darius Miller (26 Punkte) und Kapitän Brad Wanamaker (17). Bei Ulm hieß der Topscorer Raymar Morgan (20).

Ulm, in den vorherigen Runden überraschend Sieger gegen die EWE Baskets Oldenburg und die Frankfurt Skyliners, wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg in einem BBL-Finale. 1998 (noch als SSV Ulm) setzte es ein 0:3 gegen Alba Berlin, 2012 ein 0:3 gegen Bamberg.