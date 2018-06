Böhlen/Halle (dpa) - Den ersten Fallschirmsprung ihres Lebens hat die Turnerin Johanna Quaas (90) aus Halle - laut Guinness-Buch der Rekorde die älteste Wettkampfturnerin der Welt - am Sonntag mit Bravour absolviert.

Im Tandem mit dem früheren Turn-Weltmeister Eberhard Gienger war sie vom Flugplatz Böhlen im Süden Leipzigs gestartet, kurz nach Mittag stand sie wohlbehalten wieder mit beiden Beinen auf der Erde. Den Tandem-Sprung hatte sie zu ihrem 90. Geburtstag geschenkt bekommen und der englischen Königin Elizabeth II. gewidmet, die auch 90 Jahre alt ist. "Ich achte ihre Lebensleistung und verehre sie sehr", sagte die Sportlerin.

Bei strahlendem Sonnenschein zog die quicklebendige Seniorin auf dem kleinen Flugplatz ihre Fallschirmkombi an und stülpte eine Fliegerkappe über. Bevor die blau-weiße Antonow An-2 mit ihr in die Lüfte stieg, setzte sich Quaas mit Tandempartner Gienger in die offene Tür des Flugzeugs, aus der sie wenig später springen sollte. Nach der Rückkehr am Boden gab es zunächst ein Küsschen für Gienger, dann auch eines für Ehemann Gerhard, der den Ausflug seiner Frau vom Boden aus beobachtet hatte.

Mindestens vier Mal die Woche treibt die 90-Jährige intensiv Sport, an Geräten in ihrem Sportverein und auch im Fitnessstudio im Kreis von "jungen Hüpfern" zum Sound der aktuellen Musik-Charts. Ihren letzten Wettkampf will die Turnerin beim traditionellen Jahnturnfest im August in Freyburg (Burgenlandkreis) absolvieren. "Ganz aufhören mit dem Sport werde ich nicht. Bewegung muss sein, und Turnen ist meine Leidenschaft."