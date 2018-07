Berlin (AFP) Im Streit um ein Gesetz zur gleichen Bezahlung von Männern und Frauen hat SPD-Chef Sigmar Gabriel die Union scharf kritisiert. "Wir werden nicht hinnehmen, dass CDU und CSU die Entgeldgleichheit zwischen Männern und Frauen blockieren", sagte Gabriel am Sonntag am Rande eines Parteikonvents in Berlin.

