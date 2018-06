Berlin (AFP) Nach dem Bekanntwerden von Plänen für einen islamistischen Anschlag in Düsseldorf wird Kritik am langsamen Aufbau der neuen Anti-Terror-Einheit der Bundespolizei laut. "Wir können es uns angesichts der Bedrohungslage nicht leisten, zu viel Zeit verstreichen zu lassen", sagte der Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Ansgar Heveling (CDU), der "Welt am Sonntag. Die Einheit müsse "schnellstmöglich einsatzfähig" sein.

