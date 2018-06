Berlin (AFP) Die SPD will nach Angaben von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) die Polizeistellen in Deutschland massiv ausbauen. "Wir brauchen bundesweit mehr Polizisten, die Täter schnell verhaften, damit sie nicht monatelang ihr Unwesen treiben", sagte Maas der "Bild am Sonntag". "Wir werden uns dafür einsetzen, dass 12.000 neuen Stellen bei der Polizei in Bund und Ländern bis 2019 geschaffen werden."

