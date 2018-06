San José (SID) - Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins im Finale um den Stanley Cup die erste Niederlage einstecken müssen. Im dritten Play-off-Endspiel der NHL bei den San Jose Sharks unterlag das Team um den kanadischen Eishockey-Superstar Sidney Crosby 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung, führt aber in der Best-of-seven-Serie noch mit 2:1. Die vierte Partie wird am Montag (Dienstag 2.00 Uhr MESZ) erneut in San Jose ausgetragen.

Verteidiger Ben Lovejoy (6.) und der Schwede Patric Hörnqvist (40.) brachten Kühnhackl und Co. zweimal in Führung, zweimal glich San Jose durch Justin Braun (10.) und Joel Ward (49.) aus. Der Finne Joonas Donskoi sorgte in der 73. Minute für die Entscheidung. Kühnhackl spielte insgesamt 15:01 Minuten, deutlich länger als bei den Siegen in den ersten beiden Endspielen (3:2, 2:1 n.V.).

Der Sohn der deutschen Eishockey-Legende Erich Kühnhackl stand auch bei den ersten beiden Toren auf dem Eis. Zunächst fälschte Sharks-Verteidiger Roman Polak Lovejoys Schlenzer ins eigene Tor ab und brachte die Penguins in Führung. Beim 1:1 schlug die Paradereihe von San Jose zu, die bislang in der Finalserie vom vierten Sturm um Kühnhackl weitgehend abgemeldet worden war.

Glück hatte Pittsburgh im zweiten Drittel, als die Gastgeber mehr Druck in der Offensive entwickelten: Logan Couture traf nur den Pfosten (28.). 53 Sekunden vor der Drittelsirene lenkte Hörnqvist einen Schuss von Lovejoy an Torhüter Martin Jones vorbei zur erneuten Gästeführung.

Auch im dritten Abschnitt glänzte Kühnhackl gegen die Besten des Gegners. Mehrmals drängte die vierte Reihe der Penguins die Stars Joe Thornton und Joe Pavelski in die Defensive. In Unterzahl waren die Kämpferqualitäten des 24-Jährigen ebenfalls gefragt. Bei den Gegentoren Nummer zwei und drei saß der Landshuter auf der Bank.