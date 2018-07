Rom (AFP) Im Kampf gegen illegale Fischerei ist am Sonntag nach Angaben der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) ein "bahnbrechendes" Abkommen in Kraft getreten. Die rechtlich bindende Vereinbarung sieht Kontrollen von Schiffen vor, durch die verhindert werden soll, dass fragwürdiger Fisch in den Handel gelangt. Bislang haben mindestens 29 Länder das Abkommen ratifiziert, darunter Island und Norwegen sowie die EU als regionale Organisation.

