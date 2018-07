Trnava (SID) - Besonderes Jubiläum für Aaron Hughes: Der 36 Jahre alte Verteidiger hat am Samstag bei der EM-Generalprobe in Trnava gegen die Slowakei (0:0) als erster Feldspieler sein 100. Länderspiel für Nordirland bestritten. Rekordnationalspieler der "grün-weißen Armee" ist der legendäre Torwart Pat Jennings mit 119 Einsätzen.

Hughes feierte sein Debüt vor 18 Jahren - ebenfalls gegen die Slowakei (1:0). "Es war wichtig für uns zu sehen, dass er noch immer bereit ist, wenn es drauf ankommt", sagte Teammanager Michael O'Neill, der Hughes nach einer halben Stunde für den angeschlagenen Craig Cathcart brachte.

"Ich habe das noch immer nicht richtig verstanden, weil ich noch immer so aufgeregt bin wegen all dem, was ab nächster Woche auf uns zukommt", sagte Hughes nach dem Spiel, dem zwölften in Serie ohne Niederlage für den EM-Neuling und deutschen Gruppengegner. Die EURO sei "die Kirsche auf dem Kuchen" seiner Karriere, meinte der frühere Profi von Newcastle United, Aston Villa und dem FC Fulham, der aktuell vereinslos ist.