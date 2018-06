Krakau (SID) - Aufatmen bei Grzegorz Krychowiak: Der Mittelfeldspieler des deutschen EM-Gruppengegners Polen ist nach seiner Knieverletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Das teilte der polnische Verband vor der EM-Generalprobe am Montag in Krakau gegen Litauen mit. Zuletzt absolvierte der Profi von Europa-League-Sieger FC Sevilla ein Aufbautraining.

Die Polen beziehen am Dienstag ihr EM-Quartier in La Baule. Der EM-Co-Gastgeber von 2012 trifft in seinem ersten Gruppenspiel am Sonntag in Nizza auf Nordirland. Es folgen die Duelle mit Weltmeister Deutschland (16. Juni) und der Ukraine (21. Juni).