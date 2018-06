Prag (SID) - Tschechien hat seine EM-Generalprobe gründlich verpatzt. Der Europameister von 1976 unterlag Südkorea in Prag nach schweren Fehlern seiner Stars Petr Cech und Tomas Rosicky mit 1:2 (0:2).

Bit-Garam Yoon (26.) und Hyun-Jun Suk (40.) trafen in der Eden Arena für die von Ulli Stielike trainierten Asiaten. Marek Suchy (46.) brachte Tschechien per abgefälschtem Distanzschuss noch heran. Doch nach der Gelb-Roten Karte gegen den Bremer Theodor Gebre Selassie (60.), der kurz zuvor den Pfosten getroffen hatte (52.), reichte es für den Finalisten von 1996 nicht mehr zum Sieg.

Für die spielerisch überlegenen Tschechen, bei denen auch Hoffenheims Pavel Kaderabek und der Berliner Vladimir Darida in der Startelf standen, war es die erste Pleite in der Vorbereitung. Gegen Malta (6:0) und Russland (2:1) hatte es jeweils Siege gegeben. Das Turnier beginnt für sie am 13. Juni gegen Titelverteidiger Spanien, in Gruppe D warten dann noch Kroatien und die Türkei.

Beim 0:1, das Yoon per Freistoß erzielte, patzte Cech. Vorausgegangen war ein unnötiges Foul von Gebre Selassie. Dem 0:2 ging ein Ballverlust von Rosicky voraus, der ansonsten als Regisseur und mit mehreren Abschlüssen überzeugte. Bei Südkorea spielten der frühere Leverkusener Heung-Min Son und Augsburgs Dong-Won Ji von Beginn an.