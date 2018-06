Bagdad (AFP) Irakische Sicherheitskräfte haben in der Nähe der IS-Hochburg Falludscha ein Massengrab entdeckt, in dem nach ihren Angaben schätzungsweise 400 Leichen verscharrt wurden. Wie ein hochrangiger Polizist der Provinz Anbar am Sonntag mitteilte, waren Angehörige der irakischen Polizei, Armee und der schiitischen Miliz Hasched al-Schaabi auf das Massengrab gestoßen, als sie in der Stadt Saklawija zehn Kilometer nordwestlich von Falludscha Minen räumten.

