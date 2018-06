Rom (AFP) In Italien haben am Sonntagmorgen die Kommunalwahlen begonnen, bei denen auch ein neuer Bürgermeister für die krisengeplagte Hauptstadt Rom bestimmt wird. Mehr als 13 Millionen Wahlberechtigte in über 1300 Kommunen sind aufgerufen, die Mitglieder ihrer Gemeinderäte zu bestimmen. Besonderes Augenmerk liegt auf den Wahlen in den Großstädten Rom, Mailand, Neapel, Turin und Bologna. Die Wahllokale öffneten um 07.00 Uhr morgens und sollten um 23.00 Uhr schließen.

