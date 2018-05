Bagdad (dpa) - Irakische Truppen haben nach Militärangaben bei ihrem Vorstoß auf die umkämpfte Stadt Falludscha ein Massengrab mit etwa 400 Leichen gefunden. Die meisten Toten seien Militärangehörige, die von der Terrormiliz IS festgehalten und umgebracht wurden, berichtete ein Militär. Eine offizielle Bestätigung gab es in der irakischen Hauptstadt Bagdad zunächst nicht. Die Truppen hatten am Samstag den Ort Saklawija im Nordwesten Falludschas vom IS zurückerobert. Die Stadt liegt rund 70 Kilometer westlich der Hauptstadt Bagdad.

