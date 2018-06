Kuala Lumpur (dpa) – An Bord einer Maschine der malaysischen Fluglinie Malaysia Airlines sind bei Turbulenzen mehrere Menschen verletzt worden. Flug MH1 von London nach Kuala Lumpur sei über dem Golf von Bengalen in Turbulenzen geraten, teilte Malaysia Airlines mit. Aufgrund eines kurzen Momentes von schweren Turbulenzen seien einige Passagiere leicht verletzt worden, so die Flugline. Das Flugzeug landete sicher in der malaysischen Hauptstadt.

