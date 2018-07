Barcelona (SID) - Nach dem tödlichen Unfall des spanischen Motorrad-Piloten Luis Salom wäre eine Absage des Grand Prix in Barcelona für Stefan Bradl die falsche Entscheidung gewesen. "Er hätte auf jeden Fall gewollt, dass es hier weitergeht. Das ist absolut sicher", sagte der MotoGP-Fahrer aus Zahling vor dem Großen Preis von Katalonien bei Eurosport 2.

Salom (24) war am Freitag im Moto2-Training gestürzt und im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. "Alles wird unwichtig und gerät in den Hintergrund. Tragisch, was da passiert ist", sagte Bradl (26): "Aber das Leben muss weitergehen, es hilft nichts."

Ganz aus dem Kopf könne man den fatalen Sturz nicht bekommen. "Es ist für uns Fahrer gar nicht so einfach, weil man es verdrängen und seinem Job nachgehen muss", so Bradl. Man könne für den Vorfall aber "niemandem die Schuld geben".

Er selbst hatte im Fahrerlager eher wenig mit Salom zu tun. "Ich kannte ihn nicht so gut. Wir haben hin und wieder flüchtig geredet. Aber dennoch sind wir hier eine große Familie. Wenn so etwas passiert, ist es unbeschreiblich traurig."