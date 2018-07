Berlin (dpa) - Auf einem kleinem Parteitag in Berlin will die SPD heute ihr Profil schärfen. Mit dem Fokus auf Themen der sozialen Gerechtigkeit will die Partei verlorenes Vertrauen der Wähler zurückgewinnen. So fordert die SPD mehr Geld für Bildung, Digitales, sozialen Wohnungsbau sowie 12 000 neue Polizisten in Bund und Ländern bis zum Jahr 2019. Auch will sich die Partei bis zur Bundestagswahl im Herbst 2017 stärker von der Union als Koalitionspartner abgrenzen.

