Washington (dpa) - Ein hoher Sieg über ihren Rivalen Bernie Sanders auf den Jungferninseln hat Ex-Außenministerin Hillary Clinton im US-Vorwahlrennen noch näher an die Ziellinie gebracht. Clinton ging auch als Favoritin in eine Abstimmung in Puerto Rico. Insgesamt fehlten ihr vor dieser zweiten Vorwahl nur noch etwa 60 Delegiertenstimmen bis zur magischen Zahl 2383. Allerdings schließt Clintons Zahl mehr als 500 sogenannte Superdelegierte ein, die sich hinter sie gestellt haben, aber ihre Meinung jederzeit ändern können.

