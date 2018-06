Mendig (dpa) - Im tiefen Schlamm haben tausende Besucher heute nach Abbruch des Festivals "Rock am Ring" den Heimweg angetreten. Die Campingplätze in Mendig in der Eifel waren kurz nach Mittag weitgehend geräumt, wie ein Polizeisprecher sagte. Bis 12.00 Uhr sollten die Plätze auf Anordnung der Behörden leer sein, da am Nachmittag neue Gewitter mit Böen erwartet wurden. Veranstalter Marek Lieberberg sprach von einem Fall "höherer Gewalt". Man habe sich der Anordnung gebeugt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

