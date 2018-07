Mendig (dpa) - Auch am Wochenende haben Unwetter über Teilen Deutschlands gewütet. Nach Blitzeinschlägen mit mehr als 70 Verletzten brachen Behörden das Festival "Rock am Ring" in der Eifel ab. In Baden-Württemberg wurde ein zwölf Jahre alter Junge vom Blitz getroffen und lebensgefährlich verletzt. Er habe mit einem Freund auf dem Fußballplatz nahe Aichwald gespielt, als ein Gewitter aufzog. Auch in anderen Teilen Baden-Württembergs verursachte Regen neue Probleme. An Berghängen glitt Erde ab, Straßen wurden unterspült oder überflutet. In der neuen Woche drohen regional weiter Gewitter.

