Hannover (dpa) - Nach den heftigen Unwettern mit mehreren Toten in Deutschland verlangt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks neue Vorsorgemaßnahmen. Die Behörden sollten sich "für akute Überschwemmungsgefahren durch Bäche und kleine Flüsse noch besser wappnen", sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Dazu könnten neue Frühwarnsysteme gehören. In den Hochwassergebieten in Niederbayern soll jetzt auch die Bundeswehr vermehrt helfen. Für das vom Hochwasser betroffene Gebiet rund um die oberbayerische Gemeinde Polling ist Katastrophenfall erklärt worden.

