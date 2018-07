Münster (AFP) Nach einem Feuer in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Münster hat die Polizei einen 23-Jährigen als mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Möglicherweise sei der Mann für die Tat in der Nacht zum Samstag sowie für eine weitere versuchte Brandstiftung Ende April verantwortlich, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Montag in Münster.

