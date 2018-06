Köln (AFP) Blutiges Ende einer Aufstiegsfeier: Offenbar aus Wut über Lärm auf dem Vereinsgelände hat ein 83-jähriger Sportschütze am späten Sonntagabend in Kerpen bei Köln die Feier eines Fußballvereins mit Waffengewalt beendet. Der Mann ging auf die Feiernden los, schoss mit einem Revolver in die Stereoanlage und anschließend einem 66-Jährigen in die Hand, wie die Kölner Polizei am Montag mitteilte.

