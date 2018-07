Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck gibt an diesem Montag um 12.00 Uhr in seinem Amtssitz im Schloss Bellevue ein Pressestatement ab. Das teilte das Präsidialamt am Morgen in Berlin mit. Angaben zum Gegenstand des Statements gab es zunächst nicht. Am Wochenende hatte es Medienberichte gegeben, wonach Gauck im kommenden Jahr nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren möchte.

