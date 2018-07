Berlin (AFP) Die Grünen können sich nach Worten von Parteichefin Simone Peter gut eine Frau oder einen Kandidaten mit Migrationshintergrund für die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck vorstellen. Auf jeden Fall sei klar, dass Deutschland "eine überzeugende Persönlichkeit an der Spitze braucht, die über die Grenzen der Parteien hinweg tragbar ist", sagte Peter am Montag in Berlin.

